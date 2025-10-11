Північна Корея провела масштабний військовий парад, показавши нову міжконтинентальну ракету

У Пхеньяні відбувся великий військовий парад з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї, під час якого було продемонстровано нову міжконтинентальну балістичну ракету. Захід відбувся під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина та зібрав делегації з Китаю, Росії та В’єтнаму, повідомило державне агентство KCNA.

Парад, що розпочався пізно ввечері у п’ятницю, став кульмінацією кількох днів святкувань у Пхеньяні. Серед закордонних гостей були прем’єр Китаю Лі Цян, делегація Росії на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим та генеральний секретар Компартії В’єтнаму То Лам.

На параді ядерна Північна Корея представила свою найсучаснішу міжконтинентальну ракету Hwasong-20, яку KCNA описала як «найпотужнішу стратегічну ядерну систему країни». Ракети серії Hwasong, за оцінками експертів, здатні досягти будь-якої точки континентальної частини США, хоча залишається невизначеність щодо точності наведення та стійкості боєголовок під час повторного входу в атмосферу.

«Hwasong-20 наразі уособлює вершину амбіцій Північної Кореї у розвитку засобів ядерного стримування великої дальності. Ми, ймовірно, побачимо випробування цієї системи до кінця року», — заявив Анкіт Панда з Carnegie Endowment for International Peace. За його словами, ракета, ймовірно, створена для доставки кількох боєголовок, що може ускладнити роботу американських систем протиракетної оборони.

Під час параду Кім Чен Ин виступив із промовою, висловивши «теплу підтримку» північнокорейським військовим, які беруть участь у «закордонних операціях», та заявив, що героїзм армії «виявиться не лише в обороні КНДР, а й на форпостах соціалістичного будівництва».

«Наша армія має продовжувати зміцнюватися, щоб стати непереможною силою, здатною знищити будь-яку загрозу», — сказав Кім.

Напередодні параду він зустрівся з Дмитром Медведєвим. За повідомленнями KCNA, Медведєв заявив, що участь північнокорейських солдатів у бойових діях на боці Росії в Україні свідчить про взаємну довіру між Москвою та Пхеньяном. Кім Чен Ин, своєю чергою, наголосив на прагненні зміцнювати співпрацю з Росією та розширювати обміни задля досягнення спільних цілей.