КНДР направила до РФ 5000 військових будівельників і 1000 саперів

Розвідка Південної Кореї (NIS) повідомила про відправку п’яти тисяч північнокорейських військових будівельників до Росії. Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє про це з посиланням на депутатів парламенту, для яких представники розвідки провели закритий брифінг.

За словами одного з депутатів, військових будівельників перекидають до Росії з вересня, їхня праця, ймовірно, буде використана для відновлення інфраструктури.

Також повідомляється, що з КНДР до Росії вирушили близько тисячі саперів, які братимуть участь у розмінуванні території – ймовірно, в Курській області, де з серпня минулого року до весни цього року велися бої. У них брали участь і північнокорейські військовослужбовці.

Реклама