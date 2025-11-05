        Політика

        КНДР направила до РФ 5000 військових будівельників і 1000 саперів

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 16:21
        Ілюстративне фото / Фото AFP
        Ілюстративне фото / Фото AFP

        Розвідка Південної Кореї (NIS) повідомила про відправку п’яти тисяч північнокорейських військових будівельників до Росії. Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє про це з посиланням на депутатів парламенту, для яких представники розвідки провели закритий брифінг.

        За словами одного з депутатів, військових будівельників перекидають до Росії з вересня, їхня праця, ймовірно, буде використана для відновлення інфраструктури.

        Також повідомляється, що з КНДР до Росії вирушили близько тисячі саперів, які братимуть участь у розмінуванні території – ймовірно, в Курській області, де з серпня минулого року до весни цього року велися бої. У них брали участь і північнокорейські військовослужбовці.

