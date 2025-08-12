До кінця року РФ хоче працевлаштувати у себе  50 тисяч робітників із КНДР

Росія найняла близько 10 тисяч робітників із Північної Кореї та планує збільшити їхню кількість до 50 тисяч. Вони працюють на будівництвах, швейних фабриках і заводах, повідомляє BBC з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Заборона на найм північнокорейських робітників діє з 2019 року, щоб перекрити фінансові надходження режиму Кім Чен Ина. Однак РФ обходить санкції, оформлюючи іноземців за студентськими візами. За офіційними даними російського уряду, у 2023 році в країну в’їхало 1 117 громадян КНДР, а у 2024 році — вже понад 13 тисяч.

Реклама

Реклама

Росія виплачує зарплатню робітників з Північної Кореї напряму у бюджет країни. КНДР нараховує робітникам зарплатню у розмірі 100-200 доларів за пропрацьований місяць, але після того, як людина повернеться назад у КНДР. Така політика нарахування зарплатні є стримуючим фактором для північнокорейських робітників від їхньої можливої втечі з місця роботи.

У Росії робітники з КНДР постійно перебувають під наглядом північнокорейської розвідки та у закритих просторах близько місць роботи. Їм не дозволяють виходити у міста чи встановлювати контакти з росіянами. Вони також працюють без вихідних та мають довгі робочі зміни.