Триває ідентифікація жертв у швейцарському Кран-Монтані

У швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана триває розслідування масштабної пожежі в барі Le Constellation, яка сталася у новорічну ніч і забрала життя щонайменше 40 людей. Про це повідомляє Reuters.

Більшість загиблих – молоді люди у віці від 16 до 21 року. Влада зазначає, що країна, звикла до порядку та безпеки, нечасто стикається з масовими жертвами, тому трагедія стала серйозним потрясінням для місцевої громади. Ідентифікація тіл відбувається повільно через сильні опіки.

Серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять загиблих, була 51-річна Аннук Перре. Вона розповіла, що її 17-річна донька також планувала піти до Le Constellation тієї ночі, однак передумала через велику чергу на вході й разом з друзями обрала інший бар навпроти. Згодом родина дізналася, що одна з подруг дівчини все ж зайшла до Le Constellation незадовго до пожежі та загинула.

Реклама

Реклама

За словами Перре, коли полум’я охопило будівлю і стався вибух, її донька з друзями спершу подумали, що це феєрверки. Після швидкого прибуття поліції вони злякалися, що йдеться про стрілянину, і втекли з місця подій.

Очевидці трагедії розповідають про хаотичні та страшні сцени. 24-річний Даміано Віціолі, який перебував у барі, але вийшов на вулицю покурити, розповів, що бачив людей з палаючим одягом, які намагалися врятуватися. За його словами, крики постраждалих досі не дають йому спокою. Він також шукає свого знайомого, який працював у барі та зник після пожежі.

Постраждалі та зниклі безвісти є громадянами різних країн Європи, а також Австралії, однак більшість жертв – швейцарці. Прокуратура повідомила, що двох осіб, які керували баром, перевіряють у межах розслідування за підозрою, зокрема, у вбивстві з необережності.

Місцеві жителі кажуть, що трагедія глибоко вразила громаду Кран-Монтани, де проживає трохи більше 10 тисяч людей. За словами підприємця Еріка Шміда, підтримка та слова солідарності надходять з усього світу, але шрам від цієї події буде довго загоюватися.

Серед родин, які досі чекають новин, – 89-річний П’єр Пралон, чия 22-річна онука зникла після відвідування бару. Він зазначив, що невизначеність завдає родині великого болю, однак віра допомагає пережити ці дні.