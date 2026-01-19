Смерть дитини від пневмонії у лікарні Києва: медика підозрюють у помилці під час госпіталізації

У Києві повідомлено про підозру лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень через смерть восьмирічної дівчинки. Дитина померла внаслідок несвоєчасного виявлення та лікування двобічної пневмонії.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У грудні 2022 року до медичного закладу була доставлена дитина з ознаками гострої дихальної недостатності. Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином, і, як наслідок, не встановили правильний діагноз для лікування.

Реклама

Реклама

“Попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікар не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію та не вжила термінових заходів для переведення дівчинки до відділення реанімації, що позбавило дитину реальних шансів на порятунок”, – йдеться в повідомленні.

Смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом, джерелом якого була двобічна гнійна пневмонія з ускладненнями.

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини. Наразі підозрювана працює в лікарні в іншому місті.