Через снігопад на трасах у кількох областях обмежили рух вантажівок

8 січня через інтенсивні снігопади на трасах у кількох областях превентивно обмежили рух вантажівок. Складна ситуація на дорогах спостерігається на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та місцями Вінницької та Житомирської областей.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Станом на цей час превентивно обмежують рух вантажного транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей.

Реклама

Реклама

Також діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів:

З 12:00 — на території Рівненській області на таких автомобільних дорогах:

М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород), в межах Рівненської області;

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області.

З 12:00 на території Житомирській області:

М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області.

З 13:15 — на території Львівської області:

М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області.

Екіпажі патрульної поліції зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання небезпечним ситуаціям на дорозі, а також надання допомоги водіям і пішоходам.

З початку доби по Україні зафіксовано 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. По Києву: 40 викликів, попередньо без травмованих.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови.