Суспільство

НМТ-2023 за кордоном: розширили список країн, де можна скласти іспит

22 Квітня 2023 13:24
6
НМТ

До списку міст, де майбутні вступники можуть скласти національний мультимедійний тест, додали нові населені пункти.

До переліку увійшло ще чотири міста у різних країнах, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина), – зазначають в УЦОЯО. 

Перегляну увесь список тимчасових екзаменаційних центрів можна тут.

Як зазначають в УЦОЯО, якщо майбутні вступники вже створили персональний кабінет, вибрали із запропонованого списку менш зручний для себе населений пункт, а тепер хочуть його змінити на зручнішу локацію, – це можна зробити після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року, змінивши реєстраційні дані. 

Варто вибрати місто, що знаходиться ближче до вашого місцеперебування під час складання НМТ. 

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами, – наголошують в УЦОЯО.

Якщо у певному місті місця для реєстрації вичерпаються, то воно стане недоступним для вибору. 

У деяких містах/країнах тестування проводитимуть тільки під час додаткової сесії. Тому зволікати з реєстрацією не радять.

Основна сесія НМТ стартує вже 5 червня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Квітня 2023 09:34
123

Росія відмовилася пропустити на свою територію поранених окупантів, – Генштаб
22 Квітня 2023 12:51
21

Зеленський підписав закон про заборону пропаганди російської імперської політики
22 Квітня 2023 11:47
49

В Україні побудують 20 атомних енергоблоків
22 Квітня 2023 09:00
22

За добу ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак, – Генштаб
21 Квітня 2023 21:48
47

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: “Упевнений, Україна матиме успіх”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки