НМТ-2023 за кордоном: розширили список країн, де можна скласти іспит

До списку міст, де майбутні вступники можуть скласти національний мультимедійний тест, додали нові населені пункти.

До переліку увійшло ще чотири міста у різних країнах, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

“Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина)“, – зазначають в УЦОЯО.

Перегляну увесь список тимчасових екзаменаційних центрів можна тут.

Як зазначають в УЦОЯО, якщо майбутні вступники вже створили персональний кабінет, вибрали із запропонованого списку менш зручний для себе населений пункт, а тепер хочуть його змінити на зручнішу локацію, – це можна зробити після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року, змінивши реєстраційні дані.

Варто вибрати місто, що знаходиться ближче до вашого місцеперебування під час складання НМТ.

“Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами“, – наголошують в УЦОЯО.

Якщо у певному місті місця для реєстрації вичерпаються, то воно стане недоступним для вибору.

У деяких містах/країнах тестування проводитимуть тільки під час додаткової сесії. Тому зволікати з реєстрацією не радять.

Основна сесія НМТ стартує вже 5 червня.