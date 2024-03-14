Суспільство

В Україні розпочалась реєстрація на НМТ-2024

14 Березня 2024 12:19
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школа, НМТ
НМТ / Getty Images

14 березня в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме включно до 11 квітня. Цього року Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України (МОН).

Як зареєструватися

У відомстві поінформували, що за допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу)  та виконати в ньому такі дії:

Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.

Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Сесії мультитесту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня. За його словами скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Лісовий зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців.


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