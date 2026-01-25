У Данії зросла популярність застосунків для бойкоту товарів зі США

У Данії стрімко зросла популярність мобільних застосунків, які допомагають покупцям бойкотувати американські бренди. Причиною стало роздратування політикою президента США Дональда Трампа, зокрема його заявами щодо Гренландії.

Як пише Bloomberg, дедалі більше данців користуються мобільними застосунками, щоб сканувати повсякденні товари та уникати продукції, пов’язаної зі США. Один із найпопулярніших сервісів — UdenUSA («Без США») — після різкого сплеску завантажень очолив рейтинг безкоштовних застосунків в App Store у Данії.

Зростання інтересу до таких сервісів почалося після того, як Дональд Трамп почав публічно погрожувати взяти під контроль Гренландію, яка входить до складу Королівства Данія. Автори застосунку називають його «зброєю торговельної війни для споживачів» і способом надіслати політичний сигнал США.

Популярність UdenUSA та схожого застосунку Made O Meter, за даними Bloomberg, свідчить про зростання обурення в Європі підходом адміністрації Трампа. Навіть Данська народна партія, яка раніше виступала за тісніші відносини зі США, публічно розкритикувала риторику американського президента щодо Гренландії.

На цьому тлі інституційні інвестори в Данії також демонструють дистанціювання від США. Пенсійний фонд AkademikerPension повідомив про вихід із американських державних облігацій, пояснивши це сукупністю факторів, зокрема ситуацією навколо Гренландії та фінансовою політикою США.

У матеріалі зазначається, що бойкот американських товарів для споживачів залишається непростим, оскільки багато брендів мають складну міжнародну структуру. Водночас розробники UdenUSA повідомили, що застосунок перекладають кількома мовами та планують розширювати його доступність, зокрема за межами Данії.