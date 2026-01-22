Угода щодо Гренландії поважатиме суверенітет Данії — джерела

Рамкова пропозиція щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передбачає повагу до суверенітету Данії над островом. Про це Axios повідомили два джерела, обізнані з деталями пропозиції.

Як зазначають джерела, рамковий підхід, представлений Рютте, не передбачає передачі загального суверенітету над Гренландією від Данії до Сполучених Штатів. Це суперечить неодноразовим публічним заявам Трампа, зокрема зробленим раніше в середу, про те, що він погодиться лише на угоду, яка передбачатиме контроль США над островом.

У середу під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що Сполучені Штати «потребують» Гренландії, однак наголосив, що не застосовуватимуть силу для її отримання. Він закликав до негайних переговорів, водночас розкритикувавши Данію та НАТО.

Втім, після тривалої зустрічі з Рютте тон президента США змінився. Трамп повідомив, що не реалізує погрозу запровадити з 1 лютого мита проти восьми європейських союзників за їхню позицію щодо Гренландії, і дав зрозуміти, що у разі досягнення домовленості за обговореними умовами «гренландська криза» буде вичерпана.

«Ми сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону», — написав Трамп у Truth Social.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи стане Гренландія частиною США, Трамп ухилився від прямої відповіді, назвавши можливу домовленість «довгостроковою» та «безстроковою».

Своєю чергою Марк Рютте заявив в інтерв’ю Fox News, що питання контролю над Гренландією «не порушувалося» під час зустрічі. За його словами, пропозиція стосується участі всього НАТО, зокрема «семи арктичних союзників», у посиленні безпеки в Арктичному регіоні.

За інформацією джерел, план також передбачає оновлення Угоди про оборону Гренландії 1951 року між США та Данією, яка дозволяє Сполученим Штатам створювати військові бази та оборонні зони на острові за необхідності для НАТО. Крім того, документ містить положення щодо посилення безпеки в Гренландії та активізації діяльності НАТО в Арктиці, співпраці у сфері сировинних ресурсів, розміщення системи «Golden Dome», а також протидії впливу Росії та Китаю.

У Білому домі заявили, що в разі реалізації угоди США досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що після узгодження деталей усіма сторонами їх буде оприлюднено.

Очікується, що найближчими тижнями США розпочнуть переговори на високому рівні з Данією та Гренландією щодо можливого укладення цієї угоди.