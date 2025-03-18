Техно

Xiaomi відкрила завод майбутнього: автоматизоване виробництво у повній темряві
18 Березня 2025 11:24
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Смартфон Xiaomi | Фото: Josep LAGO / AF
Смартфон Xiaomi | Фото: Josep LAGO / AF

У китайському місті Чанпін з’явився завод, який працює у повній темряві. Але це не економія на електроенергії — просто тут немає робітників, яким потрібне світло, – повідомляє news.com.au.

Технологічна компанія Xiaomi представила нове покоління «розумних» фабрик, де виробництво повністю контролюють роботи та штучний інтелект. Завод, який працює 24/7 без людського втручання, отримав назву «темна фабрика» (Dark Factory).

Завод виробляє один смартфон щосекунди.

Автоматизовані системи самостійно керують виробничими процесами, аналізують великі масиви даних та оптимізують роботу в режимі реального часу. Подібні інновації обіцяють підвищення ефективності та зменшення кількості дефектів, однак також викликають побоювання щодо майбутнього людської праці у виробництві.

Чи стане подібний підхід новим стандартом для промисловості? Поки що технології лише випробовують, але цей завод уже демонструє, як може виглядати виробництво майбутнього.


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