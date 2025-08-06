        Суспільство

        PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-акаунтів за нелегальну рекламу казино

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 16:26
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        Реклама казино / Фото згенероване ШІ
        Реклама казино / Фото згенероване ШІ

        Сім акаунтів в Instagram були заблоковані PlayCity спільно з компанією Meta через систематичну рекламу онлайн-казино в Stories. Блогери публікували відео з демонстрацією виграшів та розміщували активні посилання на сайти, що є порушенням українського законодавства.

        Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

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        У PlayCity наголосили, що реклама азартних ігор в Україні дозволена лише за дотримання чітких умов. Зокрема, вона можлива тільки: на визначених майданчиках — у нічному телеефірі, на сайтах та в застосунках легальних організаторів, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії. Контент обов’язково має бути позначений як 21+, а рекламувати можна лише ліцензовані бренди.

        Заборонено показувати в рекламі неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, а також обіцяти легкий заробіток, використовувати приховану рекламу та бонуси. Щонайменше 15% повідомлення повинно містити попередження про ігрову залежність.


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