У США починається великий суд проти Meta через вплив соцмереж на психіку підлітків

У федеральному суді Каліфорнії у вівторок починається розгляд справи проти Meta Platforms за позовом коаліції американських штатів, які звинувачують компанію в тому, що Facebook та Instagram були навмисно спроєктовані так, щоб викликати залежність у дітей і підлітків та завдавати шкоди їхньому психічному здоров’ю.

Про це повідомляє Reuters.

Справу ведуть прокурори Колорадо, Каліфорнії, Нью-Джерсі та Кентуккі, які представляють двопартійну коаліцію з 29 штатів. Вони виступлять перед журі з восьми осіб у суді Окленда. При цьому журі матиме лише дорадчу роль, а остаточне рішення ухвалюватиме федеральна суддя Івонн Гонсалес Роджерс.

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Штати стверджують, що Meta зробила Facebook та Instagram залежними для дітей і підлітків, а також вводила споживачів в оману щодо безпечності платформ для молодих користувачів.

Окремо всі 29 штатів звинувачують Meta у неправомірному зборі та використанні персональних даних дітей під час користування платформами, що, за їхньою версією, порушує федеральне законодавство.

Адвокати Meta, як очікується, заявлять, що компанія доклала значних зусиль для захисту дітей в інтернеті. У Meta також стверджують, що не робили оманливих заяв щодо безпеки, а штати не надали доказів фактичної шкоди своїм жителям.

Очікується, що під час багатотижневого процесу свідчитимуть засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг та керівник Instagram Адам Моссері.

Експерти називають цей процес найбільшим на сьогодні випробуванням для Meta у справах, пов’язаних із впливом соцмереж на молодь.

У Meta заявляють, що потенційні санкції можуть сягнути 1,4 трлн доларів — майже стільки ж, скільки становить ринкова капіталізація компанії у 1,5 трлн доларів. Генеральні прокурори штатів поки не назвали остаточну суму вимог, але минулого тижня заявляли в суді, що вона може бути ближчою до 200 млрд доларів.

Прокурори Колорадо, Кентуккі, Каліфорнії та Нью-Джерсі також просять суд зобов’язати Meta запровадити вікові обмеження, прибрати нескінченну прокрутку та внести інші зміни до платформ по всій території США.

У Meta назвали претензії штатів необґрунтованими та заявили, що компанія створила серйозні механізми захисту підлітків.

Позов був поданий у 2023 році після багатоштатного розслідування впливу Instagram і Facebook на молодих користувачів.

Розслідування почалося після заяв викривачки Meta Френсіс Гауген, яка у 2021 році свідчила в Сенаті США, що компанія знала про можливу шкоду своїх продуктів для молоді та про способи зробити їх безпечнішими, але не впроваджувала ці зміни через прагнення до вищих прибутків.

Очікується, що штати представлять у суді внутрішні документи та дослідження Meta, а також свідчення колишніх працівників компанії та експертів.

Meta та інші соціальні платформи, зокрема Snap, TikTok, ByteDance, YouTube і Alphabet, також стикаються зі зростаючим тиском з боку законодавців і судів. Проти компаній подано тисячі позовів від штатів, муніципалітетів, шкільних округів та окремих громадян із твердженнями, що їхні продукти шкодять молодим користувачам.