У роботі Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій

У роботі платформ компанії Meta ввечері 12 червня стався масштабний збій. Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з доступом до Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp та Threads.

Про це свідчать дані сервісів моніторингу збоїв Downdetector та Down for Everyone or Just Me.

За наявною інформацією, проблеми почали фіксуватися близько 16:20 за київським часом. За короткий проміжок часу на спеціалізованих платформах з’явилися тисячі повідомлень про некоректну роботу сервісів Meta.

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Найчастіше користувачі скаржаться на неможливість увійти до своїх акаунтів, оновити стрічку новин, завантажити контент або надіслати повідомлення. Частина користувачів повідомляє про раптовий вихід із профілів та помилки під час авторизації.

Згідно з даними моніторингу, близько 58% скарг щодо Facebook стосуються повної недоступності сервісу. Ще 22% користувачів повідомляють про проблеми з входом до акаунтів, а 20% — про помилки сервера.

Аналогічні труднощі спостерігаються в Messenger, Instagram, WhatsApp та Threads. У деяких випадках повідомляється про затримки в роботі чатів, неможливість оновлення стрічки або використання функції пошуку.

Повідомлення про збої надходять із різних регіонів світу. Зокрема, користувачі в окремих країнах повідомляють про повну недоступність сервісів або проблеми з авторизацією.

Водночас деякі користувачі повідомили про труднощі з доступом навіть до самого сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних сайтів і застосунків у режимі реального часу.

Станом на момент публікації компанія Meta не надала офіційного пояснення причин збою та не повідомила про терміни повного відновлення роботи своїх платформ.