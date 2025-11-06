Meta заробляє мільярди доларів на шахрайських оголошеннях — розслідування Reuters

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг свідчить перед Судовим комітетом Сенату США у січні 2024 року / Скріншоти реклами – Reuters. Фото Цукерберга: REUTERS/Evelyn Hockstein

Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, щороку заробляє мільярди доларів на рекламі шахрайських схем і заборонених товарів, повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи корпорації.

За підрахунками Meta, близько 10% її річного доходу за 2024 рік — приблизно 16 мільярдів доларів — припадало на рекламу шахрайських і незаконних продуктів. В середньому користувачі бачать до 15 мільярдів таких «ризикових» оголошень щодня. Компанія заробляє на них близько 7 мільярдів доларів на рік.

Як зазначає Reuters, Meta не блокує рекламодавців одразу — лише якщо система впевнена у шахрайстві на 95%. Якщо ж ймовірність нижча, компанія не забороняє рекламу, а навпаки — підвищує тарифи для підозрілих рекламодавців. У деяких випадках Meta навіть створювала внутрішні звіти під назвою Scammiest Scammers («Найшахрайськіші шахраї»), щоб відстежувати порушників.

У відповідь на запит Reuters представник Meta Енді Стоун заявив, що дані з документів «викривлюють підхід компанії до боротьби з шахрайством». Він запевнив, що реальна частка таких доходів нижча, а Meta «агресивно бореться з шахрайськими оголошеннями», видаливши понад 134 мільйони таких матеріалів у 2025 році.

Втім, за оцінками самих аналітиків Meta, платформи компанії беруть участь у третині всіх успішних шахрайських схем у США. У Британії регулятори виявили, що в 2023 році Meta була причетна до 54% усіх шахрайських втрат, пов’язаних із онлайн-платежами — удвічі більше, ніж усі інші соціальні мережі разом узяті.

Meta планує поступово скоротити частку доходів від сумнівних оголошень: з 10,1% у 2024 році до 7,3% наприкінці 2025-го, а до 2027 року — до 5,8%. Проте компанія визнає, що повне обмеження таких джерел доходу може вплинути на її фінансові результати.