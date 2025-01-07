Суспільство

Цукерберг припиняє політику цензури у Facebook та Instagram
7 Січня 2025 18:35
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Марк Цукерберг / Скриншот із відео в Facebook
Марк Цукерберг / Скриншот із відео в Facebook

Гендиректор Meta Марк Цукерберг зробив заяву про “кардинальний перегляд своєї політики модерації” у Facebook та Instagram. Мета – зменшити цензуру і відновити “свободу слова”.

Про це Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Рішення Марка Цукерберга закрити сторонні програми перевірки фактів Meta і замінити їх на систему “Нотатки спільноти”, керовану користувачами, вже назвали поворотним моментом для Facebook та Instagram. Як зазначають в ЗМІ, зараз Meta рухається до більш децентралізованого підходу, який надає пріоритет користувацькому вкладу та вільному вираженню поглядів.

Функція “Нотатки спільноти” дозволить користувачам додавати та оцінювати контекстні нотатки до дописів, позначених як такі, що можуть ввести в оману. Цей крок сигналізує про відхід від покладання на зовнішніх фактчекерів, передаючи повноваження модерації спільнотам платформ. Розгортання системи розпочнеться у США, а після збору відгуків та вдосконалення системи її планують поширити по всьому світу.

Крім того, Meta пом’якшує свої правила щодо суперечливих тем, включаючи імміграцію та гендерні питання. Вона також знову вводить більше політичного контенту в стрічки користувачів, дозволяючи людям вирішувати, наскільки вони хочуть взаємодіяти з ним. Ці зміни покликані спростити політику і наблизити модерацію контенту до того, що Цукерберг назвав основними очікуваннями від свободи вираження поглядів.

Meta також проводить операційну реструктуризацію, переміщуючи команди довіри та безпеки з Каліфорнії в інші частини США, зокрема в Техас. Ця децентралізація відображає ширшу культурну тенденцію, яка відкидає централізований контроль.

Meta зосередиться на боротьбі з серйозними порушеннями правил Facebook та Instagram, такими як розповсюдження наркотиків, тероризм і експлуатація дітей.

Крім того, Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацюватиме з Дональдом Трампом для протидії урядам, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру.


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