Meta пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію Трампа

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала один мільйон доларів в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Про плани зробити пожертвування представники компанії, за словами джерела WSJ, повідомили фонду в листопаді, коли засновника Facebook Марка Цукерберга запросили на вечерю в резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Перед вечерею Цукерберг провів для Трампа демонстрацію розумних окулярів Ray-Ban від Meta, які потім подарував обраному президенту, розповіли джерела.

Крім цього, Цукерберг і його радники, за даними WSJ, зустрілися із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, а також із трьома старшими радниками Білого дому: Стівеном Міллером, Вінсом Гейлі і Джеймсом Блером.

Після штурму Капітолія 6 січня 2021 року Facebook забанив Трампа, пояснивши це тим, що його пости заохочували насильство. На початку 2023 року акаунти колишнього президента у Facebook та Instagram було відновлено, але з певними обмеженнями. У липні Meta зняла ці обмеження.