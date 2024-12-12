Політика

Meta пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію Трампа
12 Грудня 2024 09:17
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трамп, Цукерберг
Керівник компанії Meta Марк Цукерберг / Фото: facebook/zuck

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала один мільйон доларів в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Про плани зробити пожертвування представники компанії, за словами джерела WSJ, повідомили фонду в листопаді, коли засновника Facebook Марка Цукерберга запросили на вечерю в резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Перед вечерею Цукерберг провів для Трампа демонстрацію розумних окулярів Ray-Ban від Meta, які потім подарував обраному президенту, розповіли джерела.

Крім цього, Цукерберг і його радники, за даними WSJ, зустрілися із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, а також із трьома старшими радниками Білого дому: Стівеном Міллером, Вінсом Гейлі і Джеймсом Блером.

Після штурму Капітолія 6 січня 2021 року Facebook забанив Трампа, пояснивши це тим, що його пости заохочували насильство. На початку 2023 року акаунти колишнього президента у Facebook та Instagram було відновлено, але з певними обмеженнями. У липні Meta зняла ці обмеження.


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