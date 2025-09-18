        Техно

        Meta представила Ray-Ban Display – свої перші розумні окуляри з вбудованим дисплеєм

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 07:25
        Генеральний директор Meta Марк Цукерберг приміряє окуляри Meta Ray-Ban Display / Фото: REUTERS
        Meta презентувала новий гаджет — “розумні” окуляри з вбудованим ШІ та дисплеями у лінзах. Модель отримала назву Meta Ray-Ban Display, повідомляється на сайті компанії.

        Гендиректор Meta Марк Цукерберг під час презентації у Каліфорнії назвав окуляри “ідеальним форм-фактором для особистої суперінтелектуальності”.

        Окуляри підтримують широкий набір функцій:

        • можна переглядати тексти, відео, зображення та відеоповідомлення;
        • відповідати на повідомлення у WhatsApp, Messenger, Instagram тощо;
        • відповідати на відеодзвінки;
        • якщо навколо галас, можна увімкнути субтитри до розмови;
        • письмовий переклад англійською, іспанською, французькою або італійською мовами розмови, меню чи будь-якої вивіски;
        • є функція навігації, яка показує місцеперебування користувача на карті в режимі реального часу;
        • можна також спілкуватися з асистентом Meta AI, який бачитиме все, що й користувач в окулярах, тому даватиме підказки на ходу.

        Дисплеї окулярів синхронізовані з браслетом, управління здійснюється за допомогою жестів.

        За потреби дисплей можна вимкнути й користуватися окулярами як звичайними.

        Вартість Meta Ray-Ban Display стартує від 799 доларів.


