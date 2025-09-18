Meta представила Ray-Ban Display – свої перші розумні окуляри з вбудованим дисплеєм

Meta презентувала новий гаджет — “розумні” окуляри з вбудованим ШІ та дисплеями у лінзах. Модель отримала назву Meta Ray-Ban Display, повідомляється на сайті компанії.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг під час презентації у Каліфорнії назвав окуляри “ідеальним форм-фактором для особистої суперінтелектуальності”.
Окуляри підтримують широкий набір функцій:
- можна переглядати тексти, відео, зображення та відеоповідомлення;
- відповідати на повідомлення у WhatsApp, Messenger, Instagram тощо;
- відповідати на відеодзвінки;
- якщо навколо галас, можна увімкнути субтитри до розмови;
- письмовий переклад англійською, іспанською, французькою або італійською мовами розмови, меню чи будь-якої вивіски;
- є функція навігації, яка показує місцеперебування користувача на карті в режимі реального часу;
- можна також спілкуватися з асистентом Meta AI, який бачитиме все, що й користувач в окулярах, тому даватиме підказки на ходу.
Дисплеї окулярів синхронізовані з браслетом, управління здійснюється за допомогою жестів.
За потреби дисплей можна вимкнути й користуватися окулярами як звичайними.
Вартість Meta Ray-Ban Display стартує від 799 доларів.