Meta представила Ray-Ban Display – свої перші розумні окуляри з вбудованим дисплеєм

За потреби дисплей можна вимкнути й користуватися окулярами як звичайними.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг під час презентації у Каліфорнії назвав окуляри “ідеальним форм-фактором для особистої суперінтелектуальності”.

Meta презентувала новий гаджет — “розумні” окуляри з вбудованим ШІ та дисплеями у лінзах. Модель отримала назву Meta Ray-Ban Display, повідомляється на сайті компанії .