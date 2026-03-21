Суд присяжних визнав Маска винним у введенні інвесторів Twitter в оману

Суд присяжних у Сан-Франциско визнав Ілона Маска винним у введенні в оману інвесторів Twitter у 2022 році під час спроби купівлі компанії. Сума компенсацій може сягнути сотень мільйонів або навіть мільярдів доларів.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на судове рішення, присяжні дійшли висновку, що Маск навмисно вводив в оману акціонерів Twitter, коли публічно заявляв про велику кількість фейкових акаунтів і намагався відмовитися від угоди. Водночас журі відхилило два з чотирьох звинувачень у шахрайстві, а адвокати бізнесмена вже заявили про намір оскаржити вирок.

Колегія з восьми присяжних оцінювала вплив заяв Маска на вартість акцій компанії протягом приблизно п’яти місяців. Остаточний розмір компенсацій визначать пізніше після подання позовів акціонерами. За словами адвоката інвесторів Марка Моламфі, сума може становити близько 2,6 млрд доларів.

Вердикт став рідкісною судовою поразкою для Маска, який раніше вигравав резонансні справи, зокрема у 2023 році щодо інвесторів Tesla. У цій справі інвестори стверджували, що його твіти, зокрема повідомлення про «тимчасову паузу» угоди, були частиною плану зниження вартості акцій для перегляду ціни купівлі.

Під час слухань Маск заявляв, що керівництво Twitter вводило його в оману щодо кількості ботів на платформі, і визнав, що його твіт міг бути помилкою. Акції компанії залишалися нестабільними протягом кількох місяців, а їхня вартість падала на десятки відсотків на тлі невизначеності щодо угоди.