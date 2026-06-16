На Вінниччині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у зґвалтуванні 14-річної падчерки: дівчина завагітніла і зробила аборт

На Вінниччині завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у ґвалтуванні неповнолітньої.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про мешканця Хмільницького району, який проживав разом із цивільною дружиною та її дітьми.

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У прокуратурі зазначають, що протягом січня–лютого 2026 року чоловік вчиняв протиправні дії щодо 14-річної дівчини. За версією слідства, він також застосовував психологічний тиск: погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя.

Про подію стало відомо після того, як неповнолітня зрозуміла, що вагітна, і розповіла про це матері. Жінка звернулася до правоохоронців та медиків.

Дівчині, за її добровільної згоди та згоди матері, було проведено процедуру штучного переривання вагітності.

Після початку розслідування підозрюваного затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Чоловіку інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.