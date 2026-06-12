Понад 100 дітей травмувалися за три місяці: у Львові посилюють правила для електросамокатів

У Львові планують посилити правила користування електросамокатами після того, як за останні три місяці понад 100 дітей були госпіталізовані через травми, отримані під час катання. Про це повідомляє BBC Україна.

Міська влада пропонує запровадити низку нових обмежень, які можуть набути чинності вже з 1 липня після затвердження виконавчим комітетом та міською радою.

За словами мера Львова Андрія Садового, серед основних нововведень — обов’язкове використання шоломів під час їзди на електросамокатах, перевірка віку користувачів прокатних сервісів та встановлення мінімального віку у 16 років для доступу до прокатних самокатів.

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Також у місті планують обмежити швидкість руху на небезпечних ділянках до 15 км/год та дозволити залишати прокатні самокати лише у спеціально визначених місцях.

«Двома ключовими причинами травматизму є надмірна швидкість і відсутність шолома», — заявив Садовий.

Міська влада також планує створити карту небезпечних ділянок із примусовим обмеженням швидкості. Контроль за дотриманням правил посилять за допомогою рейдів за участю «Муніципальної варти» та патрульної поліції.

Водночас мер Львова готує звернення до уряду щодо врегулювання правил використання електросамокатів на загальнодержавному рівні.

Тим часом профільний комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував ухвалити законопроєкт №3023, який встановлює єдині правила для користувачів електросамокатів та моноколіс.

Документ передбачає обов’язкове використання шоломів і сигнальних вогнів, заборону пересування удвох на одному самокаті, а також встановлює максимальну швидкість до 25 км/год на дорогах і до 10 км/год у пішохідних зонах.

Законопроєкт також створює підстави для запровадження штрафів за порушення правил користування електротранспортом.

Водночас експерти з безпеки наголошують, що самих заборон може бути недостатньо. На їхню думку, для зменшення кількості травм потрібні зміни в міській інфраструктурі та розвиток безпечних маршрутів для велосипедів і самокатів.

За даними BBC Україна, лише минулого року у Львові троє дітей загинули внаслідок інцидентів, пов’язаних із використанням електросамокатів.