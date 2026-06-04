У Львові викрили організаторку міжнародної мережі проституції: жінок вербували для роботи в Польщі та Молдові

Правоохоронці викрили 32-річну жительку Бердичева, яку підозрюють в організації мережі з надання платних інтимних послуг у Львові та вербуванні жінок для аналогічної роботи в Польщі й Молдові. За даними слідства, до діяльності мережі було залучено щонайменше десять жінок.

У Львові викрили жінку, яка відправляла українок у секс-бізнес за кордон / Фото: Прокуратура

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, у листопаді 2025 року підозрювана організувала у центрі Львова надання платних інтимних послуг. Для цього вона орендувала квартири та підшукувала жінок, які працювали повіями.

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Для пошуку клієнтів жінка регулярно розміщувала анкети на спеціалізованих сайтах із пропозиціями інтимних послуг та контактами для замовлення. Вартість послуг становила від 4 500 до 5 000 гривень за годину. Половину отриманих коштів забирала виконавиця, іншу частину — організаторка.

Слідчі також встановили, що підозрювана намагалася розширити діяльність за межі України та вербувала жінок для роботи в Польщі та Молдові. Під час пошуку працівниць вона обіцяла заробіток до 150 євро за годину та переконувала, що за кордоном їм не загрожуватимуть юридична відповідальність чи депортація.

За даними прокуратури, для виїзду завербованих жінок підозрювана самостійно купувала квитки та проводила інструктаж щодо подальших дій після прибуття.

Задокументовано випадок, коли у березні цього року вона переконала жінку, яка перебувала в уразливому стані, надавати сексуальні послуги за кордоном. У травні потерпіла вирушила зі Львова до Кишинева, однак до місця призначення не дісталася, оскільки правоохоронці затримали організаторку.

У прокуратурі зазначають, що це дозволило запобігти можливій сексуальній експлуатації жінки.

Підозрюваній повідомили про підозру за ч. 1 ст. 149 КК України (вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням її вразливого стану) та ч.ч. 1, 2 ст. 303 КК України (сутенерство).

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вербування та сутенерства, а також можливих потерпілих від діяльності підозрюваної.