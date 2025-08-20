        Суспільство

        Герман Сметанін знову очолив “УкрОборонПром”

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 11:30
        Герман Сметанін / Фото з соцмереж Сметаніна
        Герман Сметанін / Фото з соцмереж Сметаніна

        Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром, його кандидатуру обрала наглядова рада після конкурсу, який проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson.

        Про це повідомляє АТ УкрОборонПром.

        У конкурсі брали участь 14 претендентів. Після фінальних співбесід зі шорт-листу кандидатів наглядова рада ухвалила рішення призначити Сметаніна генеральним директором.

        Голова наглядової ради АТ Давід Ломджарія підкреслив, що Сметанін має унікальний досвід роботи, добре знається на внутрішніх процесах підприємств і організації роботи оборонно-промислового комплексу на урядовому рівні.

        “Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію”, – прокоментував він.


