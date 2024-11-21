Британія визнала Фірташа корупціонером та запровадила проти нього і його дружини санкції

Уряд Великої Британії 21 листопада запровадив санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Його звинувачують у корупції, яка завдала значної шкоди Україні та дозволила незаконно заробити сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією британського уряду, Фірташ збагачувався через контроль над розподілом газу в Україні, а отримані кошти використовував для придбання нерухомості у Великій Британії, зокрема будівлі колишньої станції метро Brompton Road.

У списку санкцій також опинилася його дружина Лада Фірташ, яка володіла цими активами від його імені, та Денис Горбуненко, якого називають “фінансовим фіксером” Фірташа.