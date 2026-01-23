Ситуація може погіршитися: Кличко знов закликав киян, за можливості, виїхати зі столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці зробити запаси продуктів, води та ліків, а також, за можливості, тимчасово виїхати за місто. У кожному районі Києва визначили опорні пункти обігріву, де люди зможуть залишатися на ночівлю.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

В опорних пунктах обігріву облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх мобільними котельнями, харчуванням і засобами гігієни. Столиця переходить до режиму підготовки на тлі високої ймовірності продовження російських ударів по енергетичних об’єктах міста й країни.

Реклама

Реклама

Мер звернувся до мешканців із застереженням, що ситуація залишається вкрай складною і може ще погіршитися.

“До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх”, – йдеться в повідомленні.

Окремо Кличко звернувся до роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки роботи та за можливості перевести працівників на дистанційний формат. Першою ланкою реагування в кожному районі визначено районні державні адміністрації, які координують дії на місцях у взаємодії з міським штабом.

За його словами, всі міські служби, департаменти КМДА та комунальні підприємства працюють у цілодобовому режимі, щоб забезпечити життєдіяльність столиці в умовах надзвичайної ситуації. Лікарні й соціальні заклади продовжують роботу, а плани та алгоритми дій у різних сценаріях обговорюються на штабі з керівниками районів.