Росіяни атакували Харків і область: є жертва та поранені

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 54-річний чоловік. Також постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець. У селі Руські Тишки Циркунівської громади поранення дістали 65-річний чоловік і 66-річна жінка.

У Куп’янську під час евакуації внаслідок підриву на невідомому пристрої травмувалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

Ворог атакував Холодногірський район Харкова безпілотниками. Загалом по Харківщині застосовано 5 БпЛА типу «Герань-2», 2 БпЛА «Молнія», 2 FPV-дрони та ще 8 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено три приватні будинки та магазин. У Куп’янському районі — електромережі в селі Шипувате. В Ізюмському районі — автомобіль у селі Гороховатка. У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Руських Тишках і приватний будинок у Козачій Лопані. У Чугуївському районі пошкоджено приватні будинки, фермерське господарство, три автомобілі, три трактори, комбайн та електромережі в селі Артемівка.