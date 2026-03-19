        Росіяни атакували Харків і область: є жертва та поранені

        Віктор Алєксєєв
        19 Березня 2026 08:38
        В Артемівці Чугуївського района удар прийшовся по фермерському господарству / Фото Харківська ОВА
        В Артемівці Чугуївського района удар прийшовся по фермерському господарству / Фото Харківська ОВА

        За добу російські війська атакували Харків і дев’ять населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        У Харкові загинув 54-річний чоловік. Також постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець. У селі Руські Тишки Циркунівської громади поранення дістали 65-річний чоловік і 66-річна жінка.

        У Куп’янську під час евакуації внаслідок підриву на невідомому пристрої травмувалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

        Ворог атакував Холодногірський район Харкова безпілотниками. Загалом по Харківщині застосовано 5 БпЛА типу «Герань-2», 2 БпЛА «Молнія», 2 FPV-дрони та ще 8 безпілотників, тип яких встановлюється.

        Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено три приватні будинки та магазин. У Куп’янському районі — електромережі в селі Шипувате. В Ізюмському районі — автомобіль у селі Гороховатка. У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Руських Тишках і приватний будинок у Козачій Лопані. У Чугуївському районі пошкоджено приватні будинки, фермерське господарство, три автомобілі, три трактори, комбайн та електромережі в селі Артемівка.


