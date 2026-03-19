Анонімна модель ШІ Hunter Alpha виявилася розробкою Xiaomi

Таємничу AI-модель Hunter Alpha, яка з’явилася без зазначення розробника, виявили продуктом компанії Xiaomi. Вона виявилася тестовою версією нового покоління штучного інтелекту.

Як повідомляє Reuters, потужна модель штучного інтелекту Hunter Alpha, яка минулого тижня з’явилася анонімно на платформі OpenRouter, виявилася розробкою китайської компанії Xiaomi. Раніше її пов’язували з можливим тестуванням нового покоління моделей стартапу DeepSeek.

Модель з’явилася 11 березня без зазначення розробника і була описана як «прихована». У середу команда штучного інтелекту Xiaomi MiMo підтвердила, що Hunter Alpha є ранньою внутрішньою тестовою версією моделі MiMo-V2-Pro.

За словами розробників, ця модель створена як «мозок» для AI-агентів — систем, які дозволяють виконувати складні завдання з мінімальним втручанням людини, на відміну від звичайних чат-ботів.

Модель привернула увагу через свої характеристики. Вона має близько одного трильйона параметрів і контекстне вікно до одного мільйона токенів, що визначає обсяг тексту, який система може обробляти за одну взаємодію.

Під час тестування Hunter Alpha називала себе китайською моделлю з базою знань до травня 2025 року, але не розкривала свого розробника. Це посилило припущення, що вона може бути пов’язана з DeepSeek, чия нова модель V4 очікується найближчим часом.

У Xiaomi заявили, що MiMo-V2-Pro буде інтегрована з п’ятьма основними фреймворками AI-агентів, зокрема OpenClaw, і розробникам нададуть тиждень безкоштовного доступу до системи.

Після розкриття інформації про модель акції Xiaomi на біржі в Гонконзі зросли до 5,8%.

За словами розробників, подібні «приховані» запуски використовуються для отримання неупередженого зворотного зв’язку від користувачів. Модель швидко набрала популярність і перевищила один трильйон токенів використання на платформі OpenRouter.