Дрон атакував Суми: поранено підлітка і трьох дорослих

На Сумщині за добу обстріляли 26 населених пунктів, є поранені. Поліція документує наслідки атак і відкрила кримінальні провадження.

За інформацією місцевої поліції, упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 26 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Правоохоронці працювали на місцях влучань, документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів.

Унаслідок атаки безпілотника у Сумській громаді поранено чотирьох осіб: 16-річного юнака, жінок 39 і 55 років та 60-річного чоловіка. Також пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти торгівлі, складські приміщення, багатоквартирні житлові будинки, транспортні засоби та енергетичну інфраструктуру.

У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. У Ворожбянській громаді пошкоджено обладнання енергетичної інфраструктури.

За кожним із задокументованих фактів відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).