Російські дрони вдарили по енергооб’єкту на кордоні з Польщею

Російські дрони атакували західні регіони України. Безпілотники типу «шахед» уразили енергетичний об’єкт у місті Нововолинськ, розташованому безпосередньо на кордоні з Польщею, внаслідок чого там частково зникли електро- та водопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони пролетіли через північ Київської та Житомирської областей, загрожували Рівненській області, а згодом могли атакувати Ковель і Нововолинськ на Волині.

Близько 21:00 за місцевим часом міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що сталося влучання в енергооб’єкт поблизу міста. «У частині громади зникла електроенергія. Також є перебої з водопостачанням», — написав він.

Згодом мер додав, що пошкодження енергооб’єкта дуже серйозні, і там триває пожежа. «Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, щойно це стане можливим. Наразі можуть бути перебої з водопостачанням. Запускаємо генератори», — зазначив він.

Частина котелень для опалення працюватиме на мінімальному рівні, розгортаються пункти незламності.

Голова обласної адміністрації Роман Романюк додав, що в регіоні без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Місто Нововолинськ розташоване за кілька кілометрів від кордону з Польщею та Люблінським воєводством.