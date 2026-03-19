Уряд збільшив компенсації за воєнні ризики для бізнесу до 30 млн грн

Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків і збільшив розміри компенсацій для бізнесу. Максимальні виплати за пошкоджене майно у прифронтових регіонах зросли до 30 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, граничну суму компенсації за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах підвищено з 10 млн грн до 30 млн грн. Також скасовано норму, за якою сума компенсації зменшувалася на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки.

Крім того, підприємствам, які вже подали заявки, дозволили уточнити їх до 1 травня 2026 року. Зокрема, можна збільшити заявлену суму збитків або додати інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження чи знищення.

У межах компенсації страхової премії уряд збільшив максимальну суму виплат із 1 млн грн до 3 млн грн. Подати заявку на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Якщо договір передбачає оплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами — пропорційно сплаченим платежам.

За словами Свириденко, з початку дії програми з 1 січня 2026 року бізнес подав 52 заявки на компенсацію за пошкоджене або знищене майно, з яких 20 уже підтверджено на суму 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заявку.

Програма є частиною політики «Зроблено в Україні» та адмініструється Експортно-кредитним агентством.