Як продавати в Інстаграм: покрокова стратегія від старту до перших замовлень

Сучасні користувачі проводять у соцмережах значну частину часу, витрачаючи його, зокрема, на перегляд товарів і покупки. Це явище називають соціальною комерцією (social commerce) — продажами безпосередньо в соцмережах.
За даними дослідження 2026 року, близько 29% користувачів здійснюють покупки в Instagram, а приблизно 70% користувачів взаємодіють з шопінг-функціями платформи — переглядають товари, натискають на теги або оформлюють замовлення. Це підтверджує: Instagram — реальний канал продажів, а не лише майданчик для контенту.
У цій статті розповімо крок за кроком, як почати продавати товари або послуги в Instagram та отримувати перші замовлення.
Що найкраще продається в Instagram
Для початку визначтеся, що саме будете продавати. Платформа ідеально підходить для візуальних та емоційних товарів і послуг:
- Одяг та взуття
- Косметика
- Бьюті-процедури
- Товари для дому
- Спорт і фітнес
- Дитячі іграшки
- Послуги
Головне — якісний візуальний контент і зрозуміла пропозиція.
Як почати бізнес в Інстаграм: покрокова інструкція
1. Оформте профіль
Ваш акаунт — це вітрина бізнесу. Він має одразу пояснювати, що ви пропонуєте і як зробити замовлення.
Зверніть увагу на такі моменти:
- Зрозумілий нікнейм з ключовим словом (з назвою вашого продукту, послуги або ніші — щоб сторінку було легше знайти в пошуку).
- Короткий і змістовний опис.
- Контактна інформація.
- Актуальні сторіс (ціни, відгуки, доставка).
2. Створюйте контент, який продає
Ефективна контент-стратегія в Інстаграмі включає:
- Демонстрацію товару.
- Показ користі та результатів.
- Відгуки клієнтів.
- Залаштунки роботи.
- Reels для охоплення нової аудиторії.
Регулярність публікацій — важлива умова зростання.
3. Зробіть процес замовлення максимально простим
Чим менше кроків до покупки — тим більше продажів.
Клієнту має бути легко:
- Написати в дірект.
- Перейти за посиланням.
- Оплатити без зайвих складнощів.
Оплата без сайту
Щоб продавати в Instagram, не обов’язково мати інтернет-магазин. Сучасні інструменти дозволяють приймати оплату там, де знаходиться клієнт.
Наприклад, iPay.ua пропонує зручні платіжні посилання, які можна надсилати в дірект або месенджери. Клієнт переходить на адаптивну платіжну сторінку та оплачує замовлення одним натисканням.
Щоб почати приймати онлайн-оплати, достатньо залишити заявку на сайті https://ecom.ipay.ua/ — підключення відбувається повністю онлайн.
Просування в Instagram
Щоб акаунт не просто існував, а приносив замовлення, важливо постійно працювати з охопленнями та довірою. Просування допомагає зробити так, щоб про ваш продукт дізналися нові люди, а підписники перетворилися на клієнтів.
Використовуйте для просування зразу кілька інструментів.
1. Stories і Reels
Підтримують постійну комунікацію з наявною аудиторією та допомагають залучати нових підписників.
2. Хештеги та геолокація
Розширюють охоплення і дозволяють показувати ваші дописи зацікавленій аудиторії.
3. Реклама (Instagram Ads)
Дозволяє масштабувати продажі та знаходити нову аудиторію.
4. Робота з блогерами
Особисті рекомендації формують довіру й допомагають користувачам швидше приймати рішення про покупку. Найкраще працює співпраця з мікроблогерами.
Instagram — це потужний канал продажів. Якщо поєднати якісний профіль, сильний контент і зручний сервіс для клієнтів, він стане стабільним джерелом замовлень та лояльної аудиторії.