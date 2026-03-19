        Як продавати в Інстаграм: покрокова стратегія від старту до перших замовлень

        19 Березня 2026 10:02
        Сучасні користувачі проводять у соцмережах значну частину часу, витрачаючи його, зокрема, на перегляд товарів і покупки. Це явище називають соціальною комерцією (social commerce) — продажами безпосередньо в соцмережах.

        За даними дослідження 2026 року, близько 29% користувачів здійснюють покупки в Instagram, а приблизно 70% користувачів взаємодіють з шопінг-функціями платформи — переглядають товари, натискають на теги або оформлюють замовлення. Це підтверджує: Instagram — реальний канал продажів, а не лише майданчик для контенту.

        У цій статті розповімо крок за кроком, як почати продавати товари або послуги в Instagram та отримувати перші замовлення.

        Що найкраще продається в Instagram

        Для початку визначтеся, що саме будете продавати. Платформа ідеально підходить для візуальних та емоційних товарів і послуг:

        • Одяг та взуття
        • Косметика
        • Бьюті-процедури
        • Товари для дому
        • Спорт і фітнес
        • Дитячі іграшки
        • Послуги

        Головне — якісний візуальний контент і зрозуміла пропозиція.

        Як почати бізнес в Інстаграм: покрокова інструкція

        1. Оформте профіль

        Ваш акаунт — це вітрина бізнесу. Він має одразу пояснювати, що ви пропонуєте і як зробити замовлення.

        Зверніть увагу на такі моменти:

        • Зрозумілий нікнейм з ключовим словом (з назвою вашого продукту, послуги або ніші — щоб сторінку було легше знайти в пошуку).
        • Короткий і змістовний опис.
        • Контактна інформація.
        • Актуальні сторіс (ціни, відгуки, доставка).

        2. Створюйте контент, який продає

        Ефективна контент-стратегія в Інстаграмі включає:

        • Демонстрацію товару.
        • Показ користі та результатів.
        • Відгуки клієнтів.
        • Залаштунки роботи.
        • Reels для охоплення нової аудиторії.

        Регулярність публікацій — важлива умова зростання.

        3. Зробіть процес замовлення максимально простим

        Чим менше кроків до покупки — тим більше продажів.

        Клієнту має бути легко:

        • Написати в дірект.
        • Перейти за посиланням.
        • Оплатити без зайвих складнощів.

        Оплата без сайту

        Щоб продавати в Instagram, не обов’язково мати інтернет-магазин. Сучасні інструменти дозволяють приймати оплату там, де знаходиться клієнт.

        Наприклад, iPay.ua пропонує зручні платіжні посилання, які можна надсилати в дірект або месенджери. Клієнт переходить на адаптивну платіжну сторінку та оплачує замовлення одним натисканням.

        Щоб почати приймати онлайн-оплати, достатньо залишити заявку на сайті https://ecom.ipay.ua/ — підключення відбувається повністю онлайн.

        Просування в Instagram

        Щоб акаунт не просто існував, а приносив замовлення, важливо постійно працювати з охопленнями та довірою. Просування допомагає зробити так, щоб про ваш продукт дізналися нові люди, а підписники перетворилися на клієнтів.

        Використовуйте для просування зразу кілька інструментів.

        1. Stories і Reels

        Підтримують постійну комунікацію з наявною аудиторією та допомагають залучати нових підписників.

        2. Хештеги та геолокація

        Розширюють охоплення і дозволяють показувати ваші дописи зацікавленій аудиторії.

        3. Реклама (Instagram Ads)

        Дозволяє масштабувати продажі та знаходити нову аудиторію.

        4. Робота з блогерами

        Особисті рекомендації формують довіру й допомагають користувачам швидше приймати рішення про покупку. Найкраще працює співпраця з мікроблогерами.

        Instagram — це потужний канал продажів. Якщо поєднати якісний профіль, сильний контент і зручний сервіс для клієнтів, він стане стабільним джерелом замовлень та лояльної аудиторії.


