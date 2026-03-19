Як продавати в Інстаграм: покрокова стратегія від старту до перших замовлень

Сучасні користувачі проводять у соцмережах значну частину часу, витрачаючи його, зокрема, на перегляд товарів і покупки. Це явище називають соціальною комерцією (social commerce) — продажами безпосередньо в соцмережах.

За даними дослідження 2026 року, близько 29% користувачів здійснюють покупки в Instagram, а приблизно 70% користувачів взаємодіють з шопінг-функціями платформи — переглядають товари, натискають на теги або оформлюють замовлення. Це підтверджує: Instagram — реальний канал продажів, а не лише майданчик для контенту.

У цій статті розповімо крок за кроком, як почати продавати товари або послуги в Instagram та отримувати перші замовлення.

Що найкраще продається в Instagram

Для початку визначтеся, що саме будете продавати. Платформа ідеально підходить для візуальних та емоційних товарів і послуг:

Одяг та взуття

Косметика

Бьюті-процедури

Товари для дому

Спорт і фітнес

Дитячі іграшки

Послуги

Головне — якісний візуальний контент і зрозуміла пропозиція.

Як почати бізнес в Інстаграм: покрокова інструкція

1. Оформте профіль

Ваш акаунт — це вітрина бізнесу. Він має одразу пояснювати, що ви пропонуєте і як зробити замовлення.

Зверніть увагу на такі моменти:

Зрозумілий нікнейм з ключовим словом (з назвою вашого продукту, послуги або ніші — щоб сторінку було легше знайти в пошуку).

Короткий і змістовний опис.

Контактна інформація.

Актуальні сторіс (ціни, відгуки, доставка).

2. Створюйте контент, який продає

Ефективна контент-стратегія в Інстаграмі включає:

Демонстрацію товару.

Показ користі та результатів.

Відгуки клієнтів.

Залаштунки роботи.

Reels для охоплення нової аудиторії.

Регулярність публікацій — важлива умова зростання.

3. Зробіть процес замовлення максимально простим

Чим менше кроків до покупки — тим більше продажів.

Клієнту має бути легко:

Написати в дірект.

Перейти за посиланням.

Оплатити без зайвих складнощів.

Оплата без сайту

Щоб продавати в Instagram, не обов’язково мати інтернет-магазин. Сучасні інструменти дозволяють приймати оплату там, де знаходиться клієнт.

Просування в Instagram

Щоб акаунт не просто існував, а приносив замовлення, важливо постійно працювати з охопленнями та довірою. Просування допомагає зробити так, щоб про ваш продукт дізналися нові люди, а підписники перетворилися на клієнтів.

Використовуйте для просування зразу кілька інструментів.

1. Stories і Reels

Підтримують постійну комунікацію з наявною аудиторією та допомагають залучати нових підписників.

2. Хештеги та геолокація

Розширюють охоплення і дозволяють показувати ваші дописи зацікавленій аудиторії.

3. Реклама (Instagram Ads)

Дозволяє масштабувати продажі та знаходити нову аудиторію.

4. Робота з блогерами

Особисті рекомендації формують довіру й допомагають користувачам швидше приймати рішення про покупку. Найкраще працює співпраця з мікроблогерами.

Instagram — це потужний канал продажів. Якщо поєднати якісний профіль, сильний контент і зручний сервіс для клієнтів, він стане стабільним джерелом замовлень та лояльної аудиторії.