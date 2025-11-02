        Суспільство

        125-та бригада заявила, що не керувала операцією, після якої частина бійців зникла безвісти

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 15:22
        Навчання з бойової підготовки та тактики застосування малих піхотних груп під захоплення та знищення ворожих позицій / Фото 125-ї окремої важкої механізованої бригади
        Навчання з бойової підготовки та тактики застосування малих піхотних груп під захоплення та знищення ворожих позицій / Фото 125-ї окремої важкої механізованої бригади

        Командування повідомило, що підрозділи, які діяли на Запорізькому напрямку, були передані в оперативне підпорядкування іншого формування. Родинам військових обіцяють налагодити постійну комунікацію та провести онлайн-зустріч.

        Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади оприлюднило заяву щодо ситуації з військовослужбовцями, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку та наразі вважаються зниклими безвісти, пораненими або загиблими. Заява адресована родинам бійців бригади.

        У повідомленні зазначено, що підрозділи діяли поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування. Командування 125-ї бригади не брало участі у плануванні та управлінні бойовими діями на цій ділянці фронту і не могло впливати на прийняті рішення.

        Командир бригади визначив з’ясування всіх обставин подій як пріоритетне завдання. Робота з уточнення даних триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.

        Бригада також повідомила, що найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з родинами військовослужбовців – загиблих, зниклих безвісти чи тих, хто перебуває у лікувальних закладах.


