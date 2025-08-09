Міноборони спростило процедуру розслідування випадків зникнення безвісти військових

Міністерство оборони внесло зміни, що скасовують службові розслідування за фактом зникнення військовослужбовців і впроваджують нові механізми інформування та підтримки родин зниклих.

За інформацією уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової, Міністерство оборони України оновило порядок з’ясування обставин загибелі або зникнення безвісти військових.

Зокрема, командир військової частини тепер видає наказ про обставини події без проведення службового розслідування. Цей документ слугуватиме офіційною підставою для внесення даних про військовослужбовця до обліку зниклих безвісти, відкриття кримінального провадження чи оголошення розшуку.

Розширено зміст сповіщення, яке отримують родини зниклих. Тепер воно включатиме дату, місце та обставини зникнення, інформацію про відбір біологічного матеріалу, відомості про останній зв’язок із військовим, наявність фото- та відеодоказів, дані про свідків і заходи евакуації, а також контактні дані відповідальних осіб для комунікації.

Визначено чіткий порядок повернення особистих речей, що поширюється і на зниклих безвісти, і на загиблих, і на полонених. Передача речей оформлюється актом, який надсилають родинам разом із повідомленням.

Для різних випадків передбачено окремі форми сповіщень, що враховують специфіку ситуації. Строки інформування залишаються незмінними — не пізніше ніж за 7 днів із моменту отримання повідомлення від військової частини.

Крім того, у кожному випадку визначається конкретна посадова особа або підрозділ, відповідальні за підтримку зв’язку з родиною та допомогу у вирішенні питань.

Ці зміни мають підвищити прозорість і оперативність інформування, а також забезпечити родинам зниклих військових повний доступ до передбачених законом прав і гарантій.