Пошрамований, але нескорений: військові показали, який вигляд має Вовчанськ

Військові ЗСУ, які захищають Україну на Південно-Слобожанському напрямку, показали місто Вовчанськ з висоти пташиного польоту. Від міста залишились лише руїни.

Відео, надане батареєю артилерійської розвідки ARES 57 ОМПБр, опублікував 16 армійський корпус ЗС України.

За словами українських захисників, окупанти досі мріють захопити те, що залишилося від Вовчанська, та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми.

“На землі, у підвалах — росіян тут чекає та знищує піхота. В небі — чатують наші дрони. Вовчанськ пошрамований, проте нескорений”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні російські загарбники також не припиняли штурми в напрямку міста. На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.