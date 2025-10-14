На Харківщині розширюють зону примусової евакуації сімей з дітьми: додали ще 40 населених пунктів

Сьогодні, 14 жовтня, на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, шести – Вільхуватської та семи – Шевченківської територіальних громад.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З 40 населених пунктів трьох громад необхідно вивезти в більш безпечні місця 601 дитину – це 409 сімей. Рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку.

Реклама

Реклама

“Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги”, – написав Синєгубов.