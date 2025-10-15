        Суспільство

        У КМДА спростували інформацію про підготовку евакуаційних автобусів для населення

        Галина Шподарева
        15 Жовтня 2025 16:30
        Київ готує запуск евакуаційних автобусів, які б оперативно вивозили людей у випадку надзвичайних ситуацій. Таку інформацію сьогодні поширила низка ЗМІ з посиланням на керівника апарату міської адміністрації Дмитра Загуменного в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.

        У КМДА спростували цю інформацію.

        “Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення”, – йдеться в повідомленні.

        Як пояснили в КМДА, фахівці автотранспортного підприємства, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.

        За інформацією Новини.LIVE, керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного суд 7 жовтня відсторонив від посади та відправив під цілодобовий домашній арешт до 28 листопада. Його підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон. Також у серпні Загуменний отримав підозру в розтраті коштів на капремонтах.


