        Україна евакуювала із Гази 48 українців та дев’ятьох громадян Палестини

        Галина Шподарева
        30 Вересня 2025 17:57
        Евакуйовані із Гази / Фото: МЗС
        29-30 вересня відбувся черговий етап евакуації з території Сектору Газа громадян України та членів їхніх сімей, а також громадян Палестини. Серед евакуйованих є поранені.

        Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

        У тісній координації дипломатів та співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України 29 вересня з анклаву вдалося евакуювати 57 людей:

        • 48 громадян України (18 чоловіків, 14 жінок та 16 неповнолітніх дітей);
        • 9 громадян Палестини (вісьмох чоловіків та одну жінку).

        Евакуація відбувалася на території активних бойових дій, що значно ускладнювало процес. Серед евакуйованих є поранені: громадянин України 1999 року народження та палестинець 1967 року народження.

        Під час евакуації медичними працівниками ГУР МО надавалася фахова допомога евакуйованим громадянам.

        Наразі евакуаційний літак з громадянами України та членами їхніх сімей приземлився в аеропорту Кишинева, звідки вони продовжать свій шлях додому.


