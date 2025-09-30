Україна евакуювала із Гази 48 українців та дев’ятьох громадян Палестини

29-30 вересня відбувся черговий етап евакуації з території Сектору Газа громадян України та членів їхніх сімей, а також громадян Палестини. Серед евакуйованих є поранені.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У тісній координації дипломатів та співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України 29 вересня з анклаву вдалося евакуювати 57 людей:

Реклама

Реклама

48 громадян України (18 чоловіків, 14 жінок та 16 неповнолітніх дітей);

9 громадян Палестини (вісьмох чоловіків та одну жінку).

Евакуація відбувалася на території активних бойових дій, що значно ускладнювало процес. Серед евакуйованих є поранені: громадянин України 1999 року народження та палестинець 1967 року народження.

Під час евакуації медичними працівниками ГУР МО надавалася фахова допомога евакуйованим громадянам.

Наразі евакуаційний літак з громадянами України та членами їхніх сімей приземлився в аеропорту Кишинева, звідки вони продовжать свій шлях додому.