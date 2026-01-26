Зеленський оновив склад РНБО: до Ради увійшли Шмигаль і Федоров

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Документом затверджено нових членів РНБО та виведено одного з попередніх.

Про це йдеться в указі №80/2026, оприлюдненому 26 січня.

Згідно з документом, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України включено Дениса Шмигаля — першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України, а також Михайла Федорова — міністра оборони України.

Водночас указом передбачено виведення зі складу РНБО В. Малюка.

Зміни внесено шляхом часткового коригування указу президента від 19 липня 2025 року №501/2025 “Про склад Ради національної безпеки і оборони України” з урахуванням подальших змін.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.