        Суспільство

        Зеленський оновив склад РНБО: до Ради увійшли Шмигаль і Федоров

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 20:53
        читать на русском →
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Документом затверджено нових членів РНБО та виведено одного з попередніх.

        Про це йдеться в указі №80/2026, оприлюдненому 26 січня.

        Згідно з документом, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України включено Дениса Шмигаля — першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України, а також Михайла Федорова — міністра оборони України.

        Водночас указом передбачено виведення зі складу РНБО В. Малюка.

        Зміни внесено шляхом часткового коригування указу президента від 19 липня 2025 року №501/2025 “Про склад Ради національної безпеки і оборони України” з урахуванням подальших змін.

        Указ набирає чинності з дня його опублікування.


