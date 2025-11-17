        Суспільство

        Центр протидії дезінформації спростував інформацію ЗМІ про втечу Умєрова з України

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 16:33
        Рустем Умєров / Фото: РНБО
        Поширена у ЗМІ інформація про виїзд секретаря РНБО Рустема Умєрова з України та відмову повертатися не відповідає дійсності.

        Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.

        Сьогодні, 17 листопада, видання Clash Report опублікувало інформацію про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну, про що він повідомив президента Зеленського.

        У ЦПД наголосили, що Умєров перебуває у США у службовому відрядженні та залишається в робочому контакті з керівництвом держави.

        “Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України”, – йдеться в повідомленні.

        Як зазначили у відомстві, Рустем Умєров залишається в контакті з керівництвом держави, виконує поставлені завдання та продовжує роботу над питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.


