ЄС може скоротити виплати Словаччині через реформу офісу захисту викривачів

Європейська комісія оголосила про початок розслідування щодо Словаччини через ліквідацію офісу захисту викривачів. У Брюсселі вважають, що дії уряду Роберта Фіцо порушують норми Євросоюзу.

Європейська комісія у п’ятницю оголосила про відкриття провадження проти Словаччини у зв’язку з демонтажем офісу захисту викривачів. У Брюсселі розкритикували ініціативу уряду прем’єра Роберт Фіцо, який планує замінити цей орган новою інституцією з політично призначеним керівництвом.

«Комісія вважає, що цей закон порушує правила ЄС», — йдеться в офіційній заяві Єврокомісії. Крок Брюсселя відбувся на тлі тиску з боку європейських законодавців і громадських організацій, які закликають реагувати на згортання незалежних інституцій у Словаччині та підозри щодо зловживань із коштами аграрних фондів ЄС.

Очільниця офісу захисту викривачів Зузана Длугошова заявила, що неодноразово попереджала словацьку владу про невідповідність планів законодавству ЄС. За її словами, якби експертні зауваження врахували, Словаччина могла б уникнути процедури порушення, однак нинішній процес може сприяти фаховій дискусії щодо належного захисту викривачів.

Єврокомісія надала Братиславі один місяць для відповіді на зауваження. У разі подальших дій процедура може призвести, зокрема, до скорочення виплат із бюджету ЄС після багатоступеневого процесу.

Як зазначає видання POLITICO, після повернення до влади у 2023 році партія Фіцо Smer розпочала демонтаж антикорупційної інфраструктури, зокрема ліквідувала Спеціальну прокуратуру та розпустила елітний підрозділ поліції NAKA. Чеський євродепутат Томаш Здеховський заявив, що рішення Єврокомісії є чітким сигналом: захист викривачів — це обов’язок кожної держави-члена ЄС.

Перед початком розслідування Брюссель уже закликав Словаччину відмовитися від антидемократичних кроків. За даними POLITICO, єврокомісар з бюджету Piotr Serafin у грудні закликав Фіцо не ліквідовувати офіс захисту викривачів. Попри це, у грудні 2025 року словацький парламент ухвалив закон, який достроково припиняє повноваження чинного керівника та послаблює гарантії для викривачів. Дію закону тимчасово призупинив Конституційний суд.

Німецький євродепутат від «зелених» Даніель Фройнд привітав рішення Єврокомісії, але закликав до жорсткіших дій, зазначивши, що уряд Фіцо вже зруйнував ключові антикорупційні інституції та змінив кримінальне законодавство.

Словаччина вже перебуває під ще однією процедурою порушення з боку Єврокомісії, розпочатою у листопаді, через конституційну реформу, яка закріплює лише дві статі.