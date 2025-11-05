        Політика

        США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 17:15
        Неозброєна міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III запускається під час оперативних випробувань о 01:35 за тихоокеанським часом 5 листопада 2025 року на базі ВПС Ванденберг у Каліфорнії / Фото бази Космічних сил США Ванденберг
        Військово-повітряні сили США 5 листопада здійснили тестовий запуск незарядженої міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг у Каліфорнії. Метою випробування було оцінити готовність, надійність і точність цієї системи, яка залишається одним із ключових елементів ядерного стримування США.

        Запуск відбувся за участі військових 625-ї ескадрильї стратегічних операцій, які застосували систему повітряного управління запуском з борту літака ВМС США E-6B Mercury. Це дозволило перевірити ефективність резервного каналу управління ядерними силами, йдеться у повідомленні бази Космічних сил США «Ванденберг» у Каліфорнії.

        «Це не просто пуск – це повна перевірка здатності системи виконати свою критичну місію», – зазначила підполковник Каррі Рей, командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань.

        Бойовий блок ракети пролетів близько 6 700 км і досяг полігону США на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллових Островів, де спеціалісти зібрали дані для аналізу точності польоту та роботи системи.

        У командуванні Глобальних ударних сил ВПС США наголосили, що такі запуски є плановими та проводяться регулярно для підтримання боєготовності, водночас не пов’язані з будь-якими поточними міжнародними подіями чи кризами.

        США паралельно модернізують ядерний компонент своїх сил, готуючись до переходу від Minuteman III до нової системи LGM-35A Sentinel. Однак підтримання наявних ракет у стані повної готовності залишається пріоритетом.

        «Поки ми переходимо до Sentinel, ми маємо забезпечувати готовність існуючого парку Minuteman III. Це випробування є частиною такого зобов’язання», – заявив командувач Глобального ударного командування генерал С. Л. Девіс.


