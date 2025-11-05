Путін доручив підготувати пропозиції щодо ядерних випробувань

Президент РФ Володимир Путін на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки доручив низці відомств опрацювати можливість підготовки до проведення ядерних випробувань, пишут російські ЗМІ.

Путін заявив, що питання постало після заяв Дональда Трампа щодо можливих ядерних випробувань у США. Він назвав ситуацію «серйозною».

Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін повідомив, що США «ухилилися від предметної реакції» на запит Москви про роз’яснення цих заяв. Начальник Генштабу Валерій Герасимов додав, що Вашингтон «налаштований на підготовку і проведення ядерних випробувань».

Міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що вважає доцільним «негайно розпочати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань». Він також стверджував, що США планують розміщення ракет у Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні з підльотним часом до центральних районів Росії у 6–7 хвилин.

Путін доручив МЗС, Міноборони та спецслужбам зібрати інформацію, провести аналіз у Раді безпеки та внести пропозиції щодо можливого старту підготовчих робіт.

Водночас він заявив, що Росія «не планує відходити» від Договору про заборону ядерних випробувань, але «буде змушена реагувати», якщо інші держави зроблять крок до їх відновлення.