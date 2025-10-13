        Економіка

        Нобелівську премію з економіки 2025 року отримали Джоел Мокір, Філіп Агіон і Пітер Ховіт

        Сергій Бордовський
        13 Жовтня 2025 12:58
        Королівська шведська академія наук присудила Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2025 року трьом науковцям — Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховіту. Про це повідомлено в офіційному акаунті Nobel Prize.

        Лауреати отримали відзнаку «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

        Половину премії отримає Джоел Мокір — «за визначення передумов для сталого зростання через технологічний прогрес».
        Іншу половину спільно поділять Філіп Агіон і Пітер Ховіт — «за теорію сталого зростання через творче руйнування».

        Цьогорічна нагорода вшановує наукові роботи, що пояснюють, як інновації та підприємництво стимулюють довгостроковий економічний розвиток, а також як технологічні зміни впливають на продуктивність і добробут суспільства.


