Нобелівську премію з економіки 2025 року отримали Джоел Мокір, Філіп Агіон і Пітер Ховіт

Королівська шведська академія наук присудила Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2025 року трьом науковцям — Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховіту. Про це повідомлено в офіційному акаунті Nobel Prize.

Лауреати отримали відзнаку «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Половину премії отримає Джоел Мокір — «за визначення передумов для сталого зростання через технологічний прогрес».

Іншу половину спільно поділять Філіп Агіон і Пітер Ховіт — «за теорію сталого зростання через творче руйнування».

Цьогорічна нагорода вшановує наукові роботи, що пояснюють, як інновації та підприємництво стимулюють довгостроковий економічний розвиток, а також як технологічні зміни впливають на продуктивність і добробут суспільства.