Нобелівську премію з літератури 2025 отримав угорський письменник

Цього року лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркай. Його відзначили “за захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва”.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нобелівської премії.

Як пише Суспільне, Ласло Краснагоркая букмекери згадували серед ймовірних переможців. Також у списку ймовірних претендентів називали австралійського письменника Джеральда Мурнейна та мексиканську письменницю Крістіну Рівері Гарсі.

Реклама

Реклама

Нобелевську премію з літератури вручають із 1901 року, тоді також присуджували нагороди в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини. За заповітом Альфреда Нобеля винагороду вручають людині, що створила “найвидатніші роботи в напрямі ідеалізму”. Розглядають тільки ті роботи, що були створені за рік до вручення.

Переможця визначає Нобелівський комітет Шведської академії, що складається з чотирьох або п’яти людей — шведських письменників, поетів, вчених та істориків, яких обирають терміном на три роки.