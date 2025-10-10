Нобелівську премію миру отримала політикиня з Венесуели

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру. Лауреатом 2025 року стала венесуельська політикиня Марія Коріні Мачадо за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Марія Коріна Мачадо — лідерка демократичного руху Венесуели, засновниця організації Súmate, що займається демократичним розвитком. Мачадо понад 20 років тому стала на захист вільних і справедливих виборів. Також Мачадо виступала за незалежність судової влади, права людини та народне представництво й роками працювала над свободою венесуельського народу.

Реклама

Реклама

Напередодні виборів 2024 року Марія Коріна Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але режим заблокував її кандидатуру. Потім вона підтримала на виборах представника іншої партії, Едмундо Гонсалеса Уррутію.

“Сотні тисяч волонтерів мобілізувались попри політичні розбіжності. Вони пройшли навчання як спостерігачі за виборами, щоб забезпечити прозорі та чесні вибори. Попри ризик переслідувань, арештів та тортур, громадяни по всій країні стежили за виборчими дільницями. Вони стежили за тим, щоб остаточні підрахунки голосів були задокументовані, перш ніж режим зміг знищити бюлетені та збрехати про результати”, — зазначили у Нобелівськеому комітеті.

Останнім часом Мачадо була змушена переховуватись, але залишилася в країні. У Нобелівському комітеті зазначають, що Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля для присудження Нобелівської премії миру.

“Вона об’єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не відступала у спротиві мілітаризації венесуельського суспільства. Вона незмінно підтримувала мирний перехід до демократії. Коли авторитарні режими захоплюють владу, вкрай важливо відзначати сміливих захисників свободи, які встають і чинять опір. Демократія залежить від людей, які відмовляються мовчати, які наважуються діяти попри серйозну загрозу, і які нагадують нам, що свобода — це не даність, а цінність, яку слід постійно захищати — словами, мужністю та рішучістю”, — заявили у комітеті.

Марія Коріні Мачадо / Фото: nobelprize.org

Нобелівська премія миру

Подавати кандидатів на Нобелівську премію миру можуть члени національних асамблей, урядів, чинні глави держав і представники низки організацій. Прийом заявок на премію миру 2025 року завершився 31 січня.

Цьогоріч на здобуття премії висунуто 338 кандидатів — 244 окремі особи та 94 організації. Водночас Нобелівський комітет не розголошує імена номінантів — вони стають відомими лише через 50 років після вручення нагороди.

У ЗМІ неодноразово з’являлися повідомлення, що президента США Дональда Трампа різні країни висували на Нобелівську премію миру. Світові політики зазначали, що його варто відзначити за миротворчі ініціативи, зокрема щодо врегулювання конфлікту в Секторі Газа.

Відомо, що комітет визначив лауреата ще до того, як Трамп оголосив про майбутнє припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Сам президент заявляв, що не прагне здобути нагороду, але вважає, що її відсутність стане образою для США.