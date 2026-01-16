Лідерка венесуельської опозиції подарувала Трампу Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп отримав у подарунок від лідерки венесуельської опозиції Нобелівську премію миру.

Фото американського президента та Марії Коріни Мачадо опублікував Білий дім на сторінці в Х.

На фото Трамп тримає медаль, яку йому передала Мачадо. Нагороду лідерка опозиції Венесуели отримала у 2025 році за боротьбу за демократичні права та свободи свого народу.

Сама лідерка опозиції вчора заявила, що цей символічний жест є знаком визнання підтримки Трампом свободи Венесуели.

Як повідомляє Reuters, зустріч Мачадо і Трампа відбулася в 15 січня у США та тривала понад годину. Це була перша особиста зустріч між ними. У той же день Мачадо також провела переговори з понад десятком сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на Капітолійському пагорбі.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявляла, що президент США очікував на зустріч з Мачадо, однак дотримується оцінки, що наразі вона не має достатньої підтримки для керівництва Венесуелою у короткостроковій перспективі. Мачадо, зі свого боку, намагається забезпечити собі роль у подальшому управлінні країною.

Зустріч відбулася на тлі невизначеності щодо майбутнього Венесуели після того, як 3 січня США усунули з влади колишнього президента Ніколаса Мадуро. Наразі країну очолює тимчасова президентка Делсі Родрігес, яку Дональд Трамп раніше неодноразово публічно хвалив.