Студія Зеленського дала понад 300 концертів для військових

Студія «Квартал 95» продовжує робити все для спільної перемоги – заряджати позитивними емоціями українців, піднімати настрій і бойовий дух нашим захисникам і захисницям, щоб вони з новими силами могли продовжувати боронити нашу Батьківщину.

Як повідомили в прес-службі Студії, з початку повномасштабної війни гумористи разом з друзями-артистами дали вже понад 300 концертів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців. У Херсонській, Миколаївській, Харківській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській областях…

«Кварталівці» виступають у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах, на полігонах та на станціях метро. Виїжджають близько до передової – щоб просто поспілкуватися з тими, хто не може покидати своїх бойових позицій.