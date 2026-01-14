Під час евакуації цивільних на Сумщині поранені двоє поліцейських

У Сумській області під час евакуації мирного населення російський безпілотник прицільно атакував броньований службовий автомобіль поліції «Білий янгол». Про це повідомили в Національній поліції України.

Інцидент стався у Шосткинському районі, за кілька кілометрів від кордону з країною-агресором. У момент атаки в автомобілі перебували поліцейські та місцеві мешканці, які погодилися на евакуацію з прифронтової території.

Внаслідок влучання дрона транспортний засіб зазнав пошкоджень. Попри це, жоден із цивільних не постраждав. Двоє поліцейських отримали незначні травми. Завдяки злагодженим і координованим діям правоохоронців евакуацію вдалося завершити, а людей — вивезти із зони небезпеки.

Реклама

Реклама

Правоохоронці закликають громадян не нехтувати власною безпекою та безпекою тих, хто проводить евакуацію, і нагадують, що своєчасне рішення залишити небезпечну зону може врятувати життя.