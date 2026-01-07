Франція готова направити кілька тисяч солдатів для підтримання миру в Україні — Макрон

Франція може розгорнути кілька тисяч своїх військових в Україні після укладення угоди про припинення вогню. Йдеться про миротворчу місію, а не про участь у бойових діях.

Як повідомляє Franceinfo, президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу France 2 заявив, що французька армія може взяти участь у багатонаціональній місії в Україні у разі настання миру. За його словами, французькі військові долучаться до контролю російсько-українського кордону після підписання режиму припинення вогню.

Макрон зазначив, що Франція також братиме участь у відновленні та «регенерації» української армії. Він уточнив, що потенційно йдеться про розгортання «кількох тисяч військових» у межах зовнішніх операцій Франції вже «наступного дня після миру». При цьому президент наголосив, що ці сили не залучатимуться до бойових дій.

За словами Макрона, підготовка такої місії відбувається у координації між Україною, коаліцією держав-добровольців і Сполученими Штатами. Саме ці сторони, за його словами, відповідатимуть за оцінку дотримання режиму припинення вогню та фіксацію можливих порушень уздовж кордону.