The Times: Медведєв від “ліберала з айпадом” до антипода Трампа

Колись Дмитро Медведєв вважався обличчям модернізації в російській політиці, а сьогодні — один із найгрізніших рупорів агресивної риторики Кремля, пише The Times. В останні дні колишній президент Росії опинився в центрі нової перепалки з президентом США Дональдом Трампом, на тлі якої американський лідер оголосив про розміщення двох ядерних підводних човнів «на відповідних позиціях». У відповідь Медведєв згадав радянську систему “Мертва рука” — легендарний ядерний механізм стримування, який міг автоматично запустити ракети у разі атаки на Росію.

Це лише один із прикладів того, як Медведєв — колишній “м’який” лідер, що носив Apple Watch, захоплювався рок-музикою та обіцяв «свободу краще за несвободу», — перетворився на войовничого пропагандиста, який обіцяє знищити Україну та ображає західних політиків у Telegram.

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За словами Бена Нобла, доцента кафедри російської політики Університетського коледжу Лондона, трансформація Медведєва — це питання політичного виживання. Без власної політичної бази та без технократичних навичок, які б дозволили йому “не висовуватись”, він намагається залишитись у верхівці через радикальні й емоційні заяви. Кремль дозволяє йому це — щоб виглядати на його тлі поміркованішим.

У 2008-2012 роках, коли Медведєв формально очолював Росію, Захід бачив у ньому потенційного реформатора: він укладав угоди зі США, спілкувався зі Стівом Джобсом, захоплювався технологіями, а в Кремлі вважався “модернізатором”. Але навіть тоді всі розуміли — це лише «запасний варіант» Путіна, якому довелося відійти через формальні обмеження на кількість президентських строків.

Після повернення Путіна до Кремля у 2012 році Медведєв знову став на другий план і швидко перетворився на політичну тінь. Його висміювали за танці під «American Boy» та сон під час виступів Путіна. Антикорупційні розслідування Олексія Навального, зокрема про “виноградники в Тоскані” та “палац під Москвою”, закріпили за ним прізвисько «Дімон».

Після 2022 року Медведєв став одним із найголосніших прихильників жорсткої війни проти України. Його пости в соцмережах часто сповнені ненависті, погроз та образ — він називає західних лідерів «англосаксонськими ідіотами», «хрюкаючими свинями», обіцяє стерти Україну з лиця землі.

Як зауважує Бен Нобл, така риторика допомагає йому зберігати актуальність в очах Путіна та демонструвати свою відданість режиму. А також — стирати з пам’яті епізод, коли Медведєв намагався бути іншим.